У ДСНС розповіли деталі сьогоднішньої масштабної пожежі в центрі Дніпра (ФОТО)

Як розповіли в пресслужбі ДСНС, сьогодні 3 грудня близько 11 години дня до рятувальників надійшов виклик про пожежу на вулиці Столярова. Як виявилося, горить закинута двоповерхова будівля. З вікон йшов густий дим та вибивалося полум’я.
Інтенсивне горіння відбувалося всередині будівлі. Вогнем пошкоджено дах будівлі та горіло сміття всередині. Загальна площа пожежі становить 200 кв. м. Загиблих та постраждалих немає.
Пожежу вдалося ліквідувати через дві години.
Автор:
У Дніпрі на Перемозі хтось покинув десяток іграшок.
Мешканців Дніпра здивувала квітуча вишня на набережній.
Святкова ялинка буде, але в дніпровському ботсаду.
У Дніпрі поставили на ноги бійця, який отримав тяжке поранення.