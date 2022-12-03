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  • У ДСНС розповіли деталі сьогоднішньої масштабної пожежі в центрі Дніпра (ФОТО)

У ДСНС розповіли деталі сьогоднішньої масштабної пожежі в центрі Дніпра (ФОТО)

Сьогодні 18:36
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У Дніпрі горіла двоповерхова будівля на вулиці Столярова. Дим було видно навіть на лівому березі.

Новости Днепра про У ДСНС розповіли деталі сьогоднішньої масштабної пожежі в центрі Дніпра (ФОТО)

Як розповіли в пресслужбі ДСНС, сьогодні 3 грудня близько 11 години дня до рятувальників надійшов виклик про пожежу на вулиці Столярова. Як виявилося, горить закинута двоповерхова будівля. З вікон йшов густий дим та вибивалося полум’я.

Інтенсивне горіння відбувалося всередині будівлі. Вогнем пошкоджено дах будівлі та горіло сміття всередині. Загальна площа пожежі становить 200 кв. м. Загиблих та постраждалих немає.

Пожежу вдалося ліквідувати через дві години.

Новости Днепра про У ДСНС розповіли деталі сьогоднішньої масштабної пожежі в центрі Дніпра (ФОТО)

Новости Днепра про У ДСНС розповіли деталі сьогоднішньої масштабної пожежі в центрі Дніпра (ФОТО)

Новости Днепра про У ДСНС розповіли деталі сьогоднішньої масштабної пожежі в центрі Дніпра (ФОТО)

Новости Днепра про У ДСНС розповіли деталі сьогоднішньої масштабної пожежі в центрі Дніпра (ФОТО)

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Новости Днепра про У ДСНС розповіли деталі сьогоднішньої масштабної пожежі в центрі Дніпра (ФОТО)Українська Новости Днепра про У ДСНС розповіли деталі сьогоднішньої масштабної пожежі в центрі Дніпра (ФОТО)Русский

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