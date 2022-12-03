У ДСНС розповіли деталі сьогоднішньої масштабної пожежі в центрі Дніпра (ФОТО)

Як розповіли в пресслужбі ДСНС, сьогодні 3 грудня близько 11 години дня до рятувальників надійшов виклик про пожежу на вулиці Столярова. Як виявилося, горить закинута двоповерхова будівля. З вікон йшов густий дим та вибивалося полум’я.

Інтенсивне горіння відбувалося всередині будівлі. Вогнем пошкоджено дах будівлі та горіло сміття всередині. Загальна площа пожежі становить 200 кв. м. Загиблих та постраждалих немає.

Пожежу вдалося ліквідувати через дві години.