У ДПСУ відповіли, чи перевіряють прикордонники оновлення даних у військовозобов’язаних жінок

Військовозобов’язані жінки України можуть вільно виїжджати за кордон.

Як повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, мобілізація жінок, які повинні були оновити дані в ТЦК, залишається добровільною. Вони можуть вільно перетинати кордон України.

Про це речник ДПСУ Андрій Демченко заявив у ефірі телемарафону.

“Щодо категорії жінок, то вкотре зазначу, що обмеження на кордоні стосується тільки чоловіків – громадян України у віці від 18 до 60 років. Інші категорії, жінки, юнаки, вони не обмежені в праві перетину кордону” – сказав Демченко.

Він також відповів на запитання, чи правильно, що прикордонники не зупинятимуть жінок, перевіряючи їх на предмет оновлення даних в ТЦК.

“Саме так. Якщо будуть обмеження щодо інших категорій громадян, то обов’язково Державно прикордонна служба про це зазначить”, – пояснив Андрій Демченко.

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