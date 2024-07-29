У ДПСУ відповіли, чи перевіряють прикордонники оновлення даних у військовозобов’язаних жінок

Як повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, мобілізація жінок, які повинні були оновити дані в ТЦК, залишається добровільною. Вони можуть вільно перетинати кордон України.
Про це речник ДПСУ Андрій Демченко заявив у ефірі телемарафону.
“Щодо категорії жінок, то вкотре зазначу, що обмеження на кордоні стосується тільки чоловіків – громадян України у віці від 18 до 60 років. Інші категорії, жінки, юнаки, вони не обмежені в праві перетину кордону” – сказав Демченко.
Він також відповів на запитання, чи правильно, що прикордонники не зупинятимуть жінок, перевіряючи їх на предмет оновлення даних в ТЦК.
“Саме так. Якщо будуть обмеження щодо інших категорій громадян, то обов’язково Державно прикордонна служба про це зазначить”, – пояснив Андрій Демченко.
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