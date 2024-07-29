Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У ДПСУ відповіли, чи перевіряють прикордонники оновлення даних у військовозобов’язаних жінок

У ДПСУ відповіли, чи перевіряють прикордонники оновлення даних у військовозобов’язаних жінок

Сьогодні 13:30
просмотров

Військовозобов’язані жінки України можуть вільно виїжджати за кордон.

Новости Днепра про У ДПСУ відповіли, чи перевіряють прикордонники оновлення даних у військовозобов'язаних жінок

Як повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, мобілізація жінок, які повинні були оновити дані в ТЦК, залишається добровільною. Вони можуть вільно перетинати кордон України.

Про це речник ДПСУ Андрій Демченко заявив у ефірі телемарафону.

“Щодо категорії жінок, то вкотре зазначу, що обмеження на кордоні стосується тільки чоловіків – громадян України у віці від 18 до 60 років. Інші категорії, жінки, юнаки, вони не обмежені в праві перетину кордону” – сказав Демченко.

Він також відповів на запитання, чи правильно, що прикордонники не зупинятимуть жінок, перевіряючи їх на предмет оновлення даних в ТЦК.

“Саме так. Якщо будуть обмеження щодо інших категорій громадян, то обов’язково Державно прикордонна служба про це зазначить”, – пояснив Андрій Демченко.

Читайте також:

Новости Днепра про У ДПСУ відповіли, чи перевіряють прикордонники оновлення даних у військовозобов'язаних жінокУкраїнська Новости Днепра про У ДПСУ відповіли, чи перевіряють прикордонники оновлення даних у військовозобов'язаних жінокРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Третій найбільший ТЦ Дніпра виставили на продаж: скільки коштує та хто продає
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:00
    Третій найбільший ТЦ Дніпра виставили на продаж: скільки коштує та хто продає

    Відомий ТЦ в центрі міста виставили на продаж.

    У Дніпрі перейменували Амур-Нижньодніпровський район: нова назва
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:40
    У Дніпрі перейменували Амур-Нижньодніпровський район: нова назва

    У Дніпропетровській області майже 300 топонімів отримали нові назви.

    На Дніпропетровщині знесилений від спеки лебідь застряг в кар’єрі: як його рятували
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:09
    На Дніпропетровщині знесилений від спеки лебідь застряг в кар’єрі: як його рятували

    У Кривому Розі вчергове врятували лебедя, який ненароком залетів на…

    Як виглядав Монастирський острів у Дніпрі 70 років тому: без дерев, станцій та пляжу
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:51
    Як виглядав Монастирський острів у Дніпрі 70 років тому: без дерев, станцій та пляжу

    Монастирський острів у Дніпрі – одне з найулюбленіших місць відпочинку…

    Наверх