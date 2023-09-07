У ДПСУ уточнили, чи обмежать виїзд за кордон для жінок, які мають стати на військовий облік з 1 жовтня

З 1 жовтня 2023 року жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік.

У зв’язку з цим народний депутат, член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський сказав, що військовозобов’язаним жінкам буде обмежено виїзд за кордон.

Пізніше цю ситуацію під час брифінгу прокоментував речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

За його словами, виїзд за кордон для жінок, які мають медичні та фармацевтичні спеціальності та стануть на військовий облік з 1 жовтня, наразі не обмежений.

Правила перетину кордону затверджені постановою уряду. Там чітко визначено, кому дозволено перетинати кордон. На даний момент обмеження стосуються українських чоловіків у віці від 18 до 60 років, а також окремих категорій посадових осіб. Або державних службовців, які визначені урядом. Інших моментів відносно категорії жінок не було, — сказав Демченко.

Водночас він наголосив, що якщо будуть прийняті зміни в правилах про перетин держкордону, то прикордонники дотримуватимуться їх.

Звісно, якщо будуть прийняті зміни в правилах про перетин державного кордону і будуть визначені чіткі умови перетину, чітка категорія, то прикордонники дотримуватимуться всіх правил, — сказав Андрій Демченко.

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