Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У ДПСУ уточнили, чи обмежать виїзд за кордон для жінок, які мають стати на військовий облік з 1 жовтня

У ДПСУ уточнили, чи обмежать виїзд за кордон для жінок, які мають стати на військовий облік з 1 жовтня

Сьогодні 18:08
просмотров

З 1 жовтня 2023 року жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік.

Новости Днепра про У ДПСУ уточнили, чи обмежать виїзд за кордон для жінок, які мають стати на військовий облік з 1 жовтня

У зв’язку з цим народний депутат, член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський сказав, що військовозобов’язаним жінкам буде обмежено виїзд за кордон.

Пізніше цю ситуацію під час брифінгу прокоментував речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

За його словами, виїзд за кордон для жінок, які мають медичні та фармацевтичні спеціальності та стануть на військовий облік з 1 жовтня, наразі не обмежений.

Правила перетину кордону затверджені постановою уряду. Там чітко визначено, кому дозволено перетинати кордон. На даний момент обмеження стосуються українських чоловіків у віці від 18 до 60 років, а також окремих категорій посадових осіб. Або державних службовців, які визначені урядом. Інших моментів відносно категорії жінок не було, — сказав Демченко.

Водночас він наголосив, що якщо будуть прийняті зміни в правилах про перетин держкордону, то прикордонники дотримуватимуться їх. 

Звісно, якщо будуть прийняті зміни в правилах про перетин державного кордону і будуть визначені чіткі умови перетину, чітка категорія, то прикордонники дотримуватимуться всіх правил, — сказав Андрій Демченко.

Читайте також:

Новости Днепра про У ДПСУ уточнили, чи обмежать виїзд за кордон для жінок, які мають стати на військовий облік з 1 жовтняУкраїнська Новости Днепра про У ДПСУ уточнили, чи обмежать виїзд за кордон для жінок, які мають стати на військовий облік з 1 жовтняРусский

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Потяг із Дніпра один із найбільш популярних літніх напрямків: куди їздили найчастіше
Новини Дніпра
Сьогодні 18:40
Потяг із Дніпра один із найбільш популярних літніх напрямків: куди їздили найчастіше

Цього літа 6,7 мільйонів людей проїхалися Укрзалізницею по Україні.

У Дніпрі 11-14 вересня десятки будинків залишаться без світла: усі адреси
Новини Дніпра
Сьогодні 17:42
У Дніпрі 11-14 вересня десятки будинків залишаться без світла: усі адреси

Підготуйтеся!

Стало відомо, які школи Дніпра стали найкращими та найгіршими за результатами НМТ
Новини Дніпра
Сьогодні 17:33
Стало відомо, які школи Дніпра стали найкращими та найгіршими за результатами НМТ

З'явився рейтинг шкіл Дніпра за результатами НМТ.

Скільки коштуватиме підготовка до можливого блекауту в 2023 році у Дніпрі
Новини Дніпра
Сьогодні 17:19
Скільки коштуватиме підготовка до можливого блекауту в 2023 році у Дніпрі

Міністр енергетики України Герман Галущенко перед новим опалювальним сезоном заявив,…

Наверх