У дніпровському «Варусі» продають сирий хліб (ФОТО)

У Дніпрі дівчина купила сирий хліб у відомому супермаркеті.

Як розповіла дніпрянка, вона придбала у супермаркеті «Варус» пшеничний хліб. У магазині все було добре, але прийшовши додому, вона побачила, що всередині він сирий. Відомо, що буханку хліба вона купила в магазині на вулиці Марії Кюрі.

Крім того, дівчина розповіла, що це вже не вперше, коли «Варус» продає неякісні продукти. Попадалося несвіже м’ясо, гнилі фрукти, а також не співпадала ціна на прилавку та в чеку.

Зазначимо, що буханку хліба була акційною, але це не може бути виправданням для неякісного товару. Чи зверталася клієнтка до супермаркету зі скаргою не вказано. А ви будьте обережні.

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