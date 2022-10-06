У дніпровському «Варусі» продають сирий хліб (ФОТО)

Як розповіла дніпрянка, вона придбала у супермаркеті «Варус» пшеничний хліб. У магазині все було добре, але прийшовши додому, вона побачила, що всередині він сирий. Відомо, що буханку хліба вона купила в магазині на вулиці Марії Кюрі.
Крім того, дівчина розповіла, що це вже не вперше, коли «Варус» продає неякісні продукти. Попадалося несвіже м’ясо, гнилі фрукти, а також не співпадала ціна на прилавку та в чеку.
Зазначимо, що буханку хліба була акційною, але це не може бути виправданням для неякісного товару. Чи зверталася клієнтка до супермаркету зі скаргою не вказано. А ви будьте обережні.
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