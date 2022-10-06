Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У дніпровському «Варусі» продають сирий хліб (ФОТО)

Вчора 17:27
просмотров

У Дніпрі дівчина купила сирий хліб у відомому супермаркеті.

Новости Днепра про У дніпровському «Варусі» продають сирий хліб (ФОТО)

Як розповіла дніпрянка, вона придбала у супермаркеті «Варус» пшеничний хліб. У магазині все було добре, але прийшовши додому, вона побачила, що всередині він сирий. Відомо, що буханку хліба вона купила в магазині на вулиці Марії Кюрі.

Крім того, дівчина розповіла, що це вже не вперше, коли «Варус» продає неякісні продукти. Попадалося несвіже м’ясо, гнилі фрукти, а також не співпадала ціна на прилавку та в чеку.

Зазначимо, що буханку хліба була акційною, але це не може бути виправданням для неякісного товару. Чи зверталася клієнтка до супермаркету зі скаргою не вказано. А ви будьте обережні.

Новости Днепра про У дніпровському «Варусі» продають сирий хліб (ФОТО)

Новости Днепра про У дніпровському «Варусі» продають сирий хліб (ФОТО)

Читайте також:

Новости Днепра про У дніпровському «Варусі» продають сирий хліб (ФОТО)Українська Новости Днепра про У дніпровському «Варусі» продають сирий хліб (ФОТО)Русский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    ЗСУ відбили наступ окупантів поблизу 13 населених пунктів, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 22:00
    ЗСУ відбили наступ окупантів поблизу 13 населених пунктів, – Генштаб

    Збройні сили України за добу відбили атаки росіян у районах…

    “Нова пошта” відкрила перше закордонне відділення у Польщі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 21:15
    “Нова пошта” відкрила перше закордонне відділення у Польщі

    Поштовий сервіс "Нова пошта" відкрила перше відділення за кордоном –…

    Кинули помирати у кукурудзяному полі: у Дніпропетровській області побили чоловіка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    Кинули помирати у кукурудзяному полі: у Дніпропетровській області побили чоловіка

    5 жовтня в Новомосковському районі знайшли 45-річного мешканця села Кільчень,…

    У Дніпрі хочуть перейменувати вулицю на честь загиблого героя Макса Семенова
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    У Дніпрі хочуть перейменувати вулицю на честь загиблого героя Макса Семенова

    Він багато років був президентом Дніпровської асоціації велосипедистів та Дніпровської…

    Наверх