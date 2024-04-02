Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпровському районі знайшли чоловіка, якого на плоту течією віднесло в інше село

У Дніпровському районі знайшли чоловіка, якого на плоту течією віднесло в інше село

Сьогодні 13:11
просмотров

У Дніпровському районі врятували чоловіка, якого віднесло на плоту в інше село.

Новости Днепра про У Дніпровському районі знайшли чоловіка, якого на плоту течією віднесло в інше село

22-річний чоловік вибрався на річку на плоту, але опинився у селі в сусідньому районі. 

Про це розповіли в патрульній поліції. 

Ввечері 1 квітня до поліції зателефонував чоловік, який попросив про допомогу. Житель одного із сіл Новомосковського району розповів, що його несе на плоту річкою Самара і він не може ним керувати, оскільки загубив весло. 

На допомогу човнарю відправилися інспектори водного патруля, які якраз патрулювали акваторію річки Самара. Вони зателефонували заявнику, аби з’ясувати, де саме він перебуває.

На вулиці було темно, тож чоловік перелякався та не знав, де знаходиться. Поліцейські постійно тримали з ним зв’язок і заспокоювали. Згодом, човнар повідомив, що його пліт прибило до невідомого йому місця і він не знає як вибратися.

Виявилося, що чоловіка віднесло до села Олександрівка, що в сусідньому, Дніпровському районі. На щастя, патрульні відшукали заявника. Човнар був неушкодженим та медичної допомоги не потребував. 

Напарники передали чоловіка колегам із районного управління поліції, які привезли його на службовому авто додому. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпровському районі знайшли чоловіка, якого на плоту течією віднесло в інше селоУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі через нічну шахедну атаку постраждали 4 будинки (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:50
    У Дніпрі через нічну шахедну атаку постраждали 4 будинки (ФОТО)

    Відновлювальні роботи вже проводять!

    Звідки беруться пилові бурі та як вони впливають на якість повітря у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:02
    Звідки беруться пилові бурі та як вони впливають на якість повітря у Дніпрі

    Кілька днів тому в пустелі Сахара піднялась пилова буря. Вітром…

    У Дніпрі два дні поспіль температура повітря б’є багаторічні рекорди
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:17
    У Дніпрі два дні поспіль температура повітря б’є багаторічні рекорди

    У Дніпрі знову зафіксували температурний рекорд.

    У Дніпрі медики МСЕК вимагали хабарі у поранених військовослужбовців під час оформлення груп інвалідності
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:51
    У Дніпрі медики МСЕК вимагали хабарі у поранених військовослужбовців під час оформлення груп інвалідності

    У Дніпрі медики МСЕК систематично вимагали хабарі під час оформлення…

    Наверх