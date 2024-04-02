У Дніпровському районі знайшли чоловіка, якого на плоту течією віднесло в інше село

У Дніпровському районі врятували чоловіка, якого віднесло на плоту в інше село.

22-річний чоловік вибрався на річку на плоту, але опинився у селі в сусідньому районі.

Про це розповіли в патрульній поліції.

Ввечері 1 квітня до поліції зателефонував чоловік, який попросив про допомогу. Житель одного із сіл Новомосковського району розповів, що його несе на плоту річкою Самара і він не може ним керувати, оскільки загубив весло.

На допомогу човнарю відправилися інспектори водного патруля, які якраз патрулювали акваторію річки Самара. Вони зателефонували заявнику, аби з’ясувати, де саме він перебуває.

На вулиці було темно, тож чоловік перелякався та не знав, де знаходиться. Поліцейські постійно тримали з ним зв’язок і заспокоювали. Згодом, човнар повідомив, що його пліт прибило до невідомого йому місця і він не знає як вибратися.

Виявилося, що чоловіка віднесло до села Олександрівка, що в сусідньому, Дніпровському районі. На щастя, патрульні відшукали заявника. Човнар був неушкодженим та медичної допомоги не потребував.

Напарники передали чоловіка колегам із районного управління поліції, які привезли його на службовому авто додому.

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