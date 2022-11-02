У Дніпровському районі загорілися комбайни (ФОТО)

Пожежа сталася вчора 1 листопада. Загорілися одразу два комбайни «New Holland CX-80-80» та «New Holland CX-80-90», які стояли на відстані один від одного. Вогонь охопив кабіни керування.
Полум’я знищило комбайни на загальній площі 60 кв. м. Загиблих та постраждалих немає.
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