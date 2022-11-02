Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпровському районі загорілися комбайни (ФОТО)

Сьогодні 10:00
просмотров

У Дніпровському районі на території агропромислового комплексу горіла спецтехніка.

Новости Днепра про У Дніпровському районі загорілися комбайни (ФОТО)

Пожежа сталася вчора 1 листопада. Загорілися одразу два комбайни «New Holland CX-80-80» та «New Holland CX-80-90», які стояли на відстані один від одного. Вогонь охопив кабіни керування. 

Полум’я знищило комбайни на загальній площі 60 кв. м. Загиблих та постраждалих немає.

Новости Днепра про У Дніпровському районі загорілися комбайни (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпровському районі загорілися комбайни (ФОТО)

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпровському районі загорілися комбайни (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпровському районі загорілися комбайни (ФОТО)Русский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Сьогодні у Дніпрі популярні трамваї тимчасово змінять схему руху
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:15
    Сьогодні у Дніпрі популярні трамваї тимчасово змінять схему руху

    Важливо!

    Голосуй: Укрпошта обирає найкращий варіант різдвяної марки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    Голосуй: Укрпошта обирає найкращий варіант різдвяної марки

    «Укрпошта» відкрила голосування за найкращий варіант різдвяної марки. Проголосувати за…

    За тиждень на дорогах Дніпропетровщини сталося понад 100 аварій
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    За тиждень на дорогах Дніпропетровщини сталося понад 100 аварій

    116 аварій сталося на автошляхах Дніпропетровщини минулого тижня. З них…

    Окупанти вивозять із Херсона архівні документи та обладнають новий госпіталь, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:30
    Окупанти вивозять із Херсона архівні документи та обладнають новий госпіталь, – Генштаб

    Російські окупанти під час так званої "евакуації" із Херсона вивозять…

    Наверх