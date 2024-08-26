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У Дніпровському районі з-під завалів будинку дістали чоловіка

Сьогодні 10:24
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Внаслідок ворожої атаки постраждала ще одна людина.

Новости Днепра про У Дніпровському районі з-під завалів будинку дістали чоловіка

У Дніпровському районі з-під завалів дачного будинку дістали чоловіка. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Постраждалого передали медикам для надання подальшої медичної допомоги. Про його стан не повідомляється.

Також стали відомі ще деякі деталі наслідків ворожої атаки на Дніпропетровщину 26 серпня. У тому ж районі пошкоджені з десяток будинків, 2 – повністю зруйновані. Пошкоджена господарська споруда. 

Також, у тому самому кооперативі загинув чоловік. 

Пожежі, які виникнули внаслідок атаки, були ліквідовані. 

Нагадаємо, у Дніпрі в понеділок 26 серпня чули вибухи, стало відомо, що ворог здіснив масовану ракетну атаку на Україну. Відомо про загиблого у Луцьку. 

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