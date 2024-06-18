У Дніпровському районі є постраждалий через нічну атаку дронів

Через нічну атаку Дніпровського району є постраждалий.

Вночі 18 червня у Дніпровському районі збили ударний дрон. Раніше повідомлялося, що через атаку пошкоджені 3 приватні будинки та 2 авто. Сталася пожежа, яку оперативно загасили. Виявилося, що є також постраждалий.

До лікарів звернувся 74-річний чоловік, який отримав поранення через нічну атаку шахедом на Дніпровський район. Постраждалому надали меддопомогу, оговтуватися буде вдома, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

Крім цього, вдень 18 червня, ворог атакував Нікополь, Мирівську, Покровську і Марганецьку громади. Постраждав 37-річний чоловік. Його з осколковими пораненнями доправили до лікарні. Стан середньої тяжкості. Пацієнт отримує усю необхідну допомогу.

Виникла пожежа, яку оперативно загасили. Пошкоджені житлова багатоповерхівка й легковий автомобіль.

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