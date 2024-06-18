Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпровському районі є постраждалий через нічну атаку дронів

Сьогодні 19:21
просмотров

Через нічну атаку Дніпровського району є постраждалий.

Новости Днепра про У Дніпровському районі є постраждалий через нічну атаку дронів

Вночі 18 червня у Дніпровському районі збили ударний дрон. Раніше повідомлялося, що через атаку пошкоджені 3 приватні будинки та 2 авто. Сталася пожежа, яку оперативно загасили. Виявилося, що є також постраждалий. 

До лікарів звернувся 74-річний чоловік, який отримав поранення через нічну атаку шахедом на Дніпровський район. Постраждалому надали меддопомогу, оговтуватися буде вдома, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак. 

Крім цього, вдень 18 червня, ворог атакував Нікополь, Мирівську, Покровську і Марганецьку громади. Постраждав 37-річний чоловік. Його з осколковими пораненнями доправили до лікарні. Стан середньої тяжкості. Пацієнт отримує усю необхідну допомогу.

Виникла пожежа, яку оперативно загасили. Пошкоджені житлова багатоповерхівка й легковий автомобіль.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпровському районі є постраждалий через нічну атаку дронівУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині під час застілля чоловік накинувся з ножем на товариша
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:12
    На Дніпропетровщині під час застілля чоловік накинувся з ножем на товариша

    У селі Олександрівка під час застілля виникла сварка.

    У Кривому Розі чоловік хизувався гранатою перед друзями та підірвав її: є поранені
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:25
    У Кривому Розі чоловік хизувався гранатою перед друзями та підірвав її: є поранені

    З'ясувалися деталі події, яка сталася у Кривому Розі на вулиці…

    Продавчиня крамниці на Дніпропетровщині була шпигункою для РФ
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:19
    Продавчиня крамниці на Дніпропетровщині була шпигункою для РФ

    На Дніпропетровщині затримали шпигунку.

    Юні генії з Дніпропетровщини вибороли призові місця на міжнародному конкурсі в США
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:04
    Юні генії з Дніпропетровщини вибороли призові місця на міжнародному конкурсі в США

    Уроженці Дніпропетровської області вибороли 7 медалей та 3 почесних відзнаки…

    Наверх