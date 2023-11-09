У Дніпровському районі вночі пролунав вибух: що відомо

У Дніпровському районі пролунав вибух. Це була робота ППО – наші захисники збили керовану авіаційну ракету Х-59.
Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.
Дякую оборонцям неба з ПвК «Схід»! – зазначив він.
Також окупанти обстріляли Марганецьку громаду з артилерії. На щастя, ніхто не постраждав.
В інших громадах області ніч пройшла тихо. Мирного дня, – додав Лукашук.
Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте тривоги!
Читайте також:
Автор:
Підлітка госпіталізували до лікарні.
Чоловіка затримали.
Чиновниця уклала та підписала договір про придбання електроенергії за свідомо…
У Кривому Розі виявили величезне звалище з хлібом.