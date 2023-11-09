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У Дніпровському районі вночі пролунав вибух: що відомо

Сьогодні 07:40
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Ніч на Дніпропетровщині була тривожною.

Новости Днепра про У Дніпровському районі вночі пролунав вибух: що відомо

У Дніпровському районі пролунав вибух. Це була робота ППО – наші захисники збили керовану авіаційну ракету Х-59.

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

Дякую оборонцям неба з ПвК «Схід»! – зазначив він.

Також окупанти обстріляли Марганецьку громаду з артилерії. На щастя, ніхто не постраждав.

В інших громадах області ніч пройшла тихо. Мирного дня, – додав Лукашук.

Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте тривоги!

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Новости Днепра про У Дніпровському районі вночі пролунав вибух: що відомоУкраїнська

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