У Дніпровському районі після ракетної атаки досі вирують пожежі: в ОВА розповіли деталі

У Дніпрі під час останньої тривоги чули вибухи. “Прильоти” сталися у Дніпровському районі. Внаслідок влучання ворожих ракет постраждали двоє чоловіків – 30 та 35 років. Обидва в лікарні у важкому стані.
Досі вирують дві пожежі, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
Наразі відомо, що внаслідок ракетної атаки на нашу область в Дніпровському районі пошкоджені інфраструктурний об’єкт і підприємство. Інформацію ще уточнюють.
Нагадаємо, у Дніпрі після вибухів почали ширити фейки про хімічну загрозу. Втім, наразі немає офіційних повідомлень про те, що є небезпека для людей.
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