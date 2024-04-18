У Дніпровському районі після ракетної атаки досі вирують пожежі: в ОВА розповіли деталі

У Дніпровському районі гасять пожежі.

У Дніпрі під час останньої тривоги чули вибухи. “Прильоти” сталися у Дніпровському районі. Внаслідок влучання ворожих ракет постраждали двоє чоловіків – 30 та 35 років. Обидва в лікарні у важкому стані.

Досі вирують дві пожежі, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Наразі відомо, що внаслідок ракетної атаки на нашу область в Дніпровському районі пошкоджені інфраструктурний об’єкт і підприємство. Інформацію ще уточнюють.

Нагадаємо, у Дніпрі після вибухів почали ширити фейки про хімічну загрозу. Втім, наразі немає офіційних повідомлень про те, що є небезпека для людей.

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