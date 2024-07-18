У Дніпровському районі вдруге за день “приземлили” розвідувальний дрон

У Дніпропетровській області збили ще один російський розвіддрон.

У небі над Дніпропетровщиною збили ще один дрон армії РФ, повідомив керівник ОВА Лисак. Під час останньої тривоги жителі області повідомляли про звук вибуху.

Виявилося, що надвечір ворожу ціль збив підрозділ ПвК “Схід”.

Це вже другий розвідувальний дрон, який збивають над областю сьогодні.

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