У Дніпровському районі вдруге за день “приземлили” розвідувальний дрон

У небі над Дніпропетровщиною збили ще один дрон армії РФ, повідомив керівник ОВА Лисак. Під час останньої тривоги жителі області повідомляли про звук вибуху.
Виявилося, що надвечір ворожу ціль збив підрозділ ПвК “Схід”.
Це вже другий розвідувальний дрон, який збивають над областю сьогодні.
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