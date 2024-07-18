Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпровському районі вдруге за день “приземлили” розвідувальний дрон

У Дніпровському районі вдруге за день “приземлили” розвідувальний дрон

Вчора 19:26
просмотров

У Дніпропетровській області збили ще один російський розвіддрон.

Новости Днепра про У Дніпровському районі вдруге за день

У небі над Дніпропетровщиною збили ще один дрон армії РФ, повідомив керівник ОВА Лисак. Під час останньої тривоги жителі області повідомляли про звук вибуху.

Виявилося, що надвечір ворожу ціль збив підрозділ ПвК “Схід”. 

Це вже другий розвідувальний дрон, який збивають над областю сьогодні. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпровському районі вдруге за день Українська Новости Днепра про У Дніпровському районі вдруге за день Русский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі з’явилася ще одна локація, де можна зробити паспорти: адреса
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:43
    У Дніпрі з’явилася ще одна локація, де можна зробити паспорти: адреса

    У Дніпрі оформити паспорт громадянина України та закордонний паспорт тепер…

    Як виглядав головний корпус аграрного університету у Дніпрі 90 років тому: рідкісне фото
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:28
    Як виглядав головний корпус аграрного університету у Дніпрі 90 років тому: рідкісне фото

    Вузи Дніпра зосереджені здебільшого на проспекті Науки, частина – на…

    У Дніпрі та області графіки знеструмлень розподіляють нерівномірно: що виявила перевірка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:16
    У Дніпрі та області графіки знеструмлень розподіляють нерівномірно: що виявила перевірка

    Графіки відключень у Дніпрі, Кривому Розі та Кам'янському визнали несправедливими.

    СК Дніпро-1 офіційно знявся зі змагань УПЛ
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:13
    СК Дніпро-1 офіційно знявся зі змагань УПЛ

    Футбольний клуб Дніпро-1 виключили зі змагань УПЛ.

    Наверх