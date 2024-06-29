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У Дніпровському районі приземлили ворожий дрон-розвідник

Сьогодні 14:27
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Сьогодні у Дніпровському районі приземлили ворожий дрон.

Новости Днепра про У Дніпровському районі приземлили ворожий дрон-розвідник

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворожий дрон приземлили Оборонці неба з ПвК “Схід”.

Оборонці неба з ПвК «Схід» приземлили дрон-розвідник у Дніпровському районі. Дякую за роботу – йдеться в повідомленні очільник голови ОВА.

Також сьогодні вночі над Криворізьким районом був знищений ворожий шахед.

Зараз у Дніпрі оголошена повітряна тривога.

Сьогодні ми писали про те, що у Дніпрі поліція встановила особу загиблої внаслідок ракетної атаки рф.

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Новости Днепра про У Дніпровському районі приземлили ворожий дрон-розвідникУкраїнська

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