У Дніпровському районі приземлили ворожий дрон-розвідник

Сьогодні у Дніпровському районі приземлили ворожий дрон.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворожий дрон приземлили Оборонці неба з ПвК “Схід”.

Оборонці неба з ПвК «Схід» приземлили дрон-розвідник у Дніпровському районі. Дякую за роботу – йдеться в повідомленні очільник голови ОВА.

Також сьогодні вночі над Криворізьким районом був знищений ворожий шахед.

Зараз у Дніпрі оголошена повітряна тривога.

Сьогодні ми писали про те, що у Дніпрі поліція встановила особу загиблої внаслідок ракетної атаки рф.

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