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У Дніпровському районі правоохоронці виявили двох наркозлочинців

Сьогодні 15:47
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У Дніпровському районі поліція задокументувала два наркозлочини.

Новости Днепра про У Дніпровському районі правоохоронці виявили двох наркозлочинців

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

У першому випадку правоохоронці виявили півсотні кущів конопель на подвір’ї приватного домоволодіння, у другому — сліп-пакети з амфетаміном та канабісом, електронні ваги та чорнові записи під час обшуку вдома у 30-річного чоловіка, — йдеться у дописі.

На власному подвір’ї 30-річний чоловік з села Бабаївка виростив 50 кущів конопель. Поліція задокументувала цей злочин вчора, 28 червня.

Того ж дня за місцем мешкання 30-річного жителя Дніпровського району виявили сліп-пакети з психотропами, пакетики з канабісом, блокнот з чорновими записами, електронні ваги та предмет схожий на стартовий пістолет.

Увесь матеріал був вилучений та відправлений на експертизу.

Чоловікам оголосили підозру за ст. 309 та 310 (посів маку чи конопель), а також (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ.

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