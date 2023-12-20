У Дніпровському районі під час тривоги збили керовану авіаційну ракету Х-59

Сьогодні, 20 грудня, під час тривоги у Дніпровському районі пролунав вибух.
Як стало відомо, наші захисники збили ворожу ракету.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Мінус ворожа ракета! Її ПвК «Схід» збили у Дніпровському районі. Небо над областю чисте, – написав він.
А у Повітряному командуванні “Схід” повідомили, що це була керована авіаційна ракета Х-59.
У Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряного командування “Схід” знищено керовану авіаційну ракету Х-59, – йдеться у повідомленні.
Читайте також:
Автор:
Жінці вже повідомили про підозру.
Криворіжців не пускатимуть до ботсаду, бо бояться, що хтось може…
Учора ввечері, 19 грудня, на спецлінію "102" зателефонували мешканці Дніпра.
ОТГ планує у 2024 році витратити 35 млн грн на…