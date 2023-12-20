У Дніпровському районі під час тривоги збили керовану авіаційну ракету Х-59

Дякуємо нашим захисникам!

Сьогодні, 20 грудня, під час тривоги у Дніпровському районі пролунав вибух.

Як стало відомо, наші захисники збили ворожу ракету.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Мінус ворожа ракета! Її ПвК «Схід» збили у Дніпровському районі. Небо над областю чисте, – написав він.

А у Повітряному командуванні “Схід” повідомили, що це була керована авіаційна ракета Х-59.

У Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряного командування “Схід” знищено керовану авіаційну ракету Х-59, – йдеться у повідомленні.

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