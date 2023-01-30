У Дніпровському районі під час пожежі загинув 50-річний чоловік

На Дніпропетровщині на пожежі загинув чоловік

Це сталося 30 січня, повідомили в пресслужбі ДСНС в Дніпропетровській області. Виклик про пожежу до рятувальників надійшов зранку. Горів приватний будинок в селі Петриківка Дніпровського району.

Приїхавши на місце події, рятувальники встановили, що горить одноповерховий приватний будинок. У приміщенні вони побачили 50-річного чоловіка без ознак життя.

За півгодини пожежу ліквідували.

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