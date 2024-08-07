У Дніпровському районі на березі річки знайшли рештки невідомої рептилії

Рештки невідомої рептилії знайшли на березі річки.

У Дніпровському районі на березі річки віднайшли рештки невідомої істоти. Фотографіями поділилися в Facebook-спільноті Тваринний світ України.

У коментарях жартують про те, що це можуть бути кістки динозавра, або якоїсь рептилії. Коментатори зазначають, що фото красиве, але сумне.

Скоріш за все це рештки ящірки або іншою водоплавної істоти. Втім, кому саме належать кістки нині встановити не вдалося.

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