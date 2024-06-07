У Дніпровському районі чоловік помстився гостю, який образив його дружину

У селі Чаплинка Дніпровського району 6 червня під час застілля сталася кривава бійка. На місце викликали правоохоронців.
Зʼясувалось, що під час застілля потерпілий образив дружину власника помешкання. Між чоловіками виникла сварка, під час якої кривдник схопив ніж та наніс односельцю ножові поранення. 36-річного постраждалого госпіталізували.
Правоохоронці вилучили знаряддя злочину – ніж. Слідчі затримали 54-річного нападника та повідомили про підозру. Йому загрожує до 15 років увʼязнення.
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