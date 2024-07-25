У Дніпровському районі бійцівський собака загриз пенсіонерку

У Дніпровському районі бійцівський пес на смерть загриз 78-річну жінку, пише Sobitie.
Інцидент стався в Обухівці 15 липня. Відомо, що власник собаки породи “кане-корсо” відкрив вольєр, після чого пес вибіг на волю та накинувся на стареньку сусідку. Тварина пошкодила судини на шиї жінки.
Внаслідок гострої кровотечі потерпіла померла на місці.
За інформацією Слобожанської окружної прокуратури, власнику собаки повідомили про підозру за фактом вбивства, вчиненого через необережність (ч. 1 ст. 119 КК України).
Досудове розслідування здійснювали слідчі відділення поліції №8 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.
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