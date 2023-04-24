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  • У дніпровському парку Шевченка розквітли поля різнобарвних тюльпанів (ФОТО)

У дніпровському парку Шевченка розквітли поля різнобарвних тюльпанів (ФОТО)

Сьогодні 20:41
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У Дніпрі квітнуть поля тюльпанів.

Новости Днепра про У дніпровському парку Шевченка розквітли поля різнобарвних тюльпанів (ФОТО)

У департаменті парків та рекреацій показали поля різнобарвних тюльпанів, які розквітнули в парку Шевченка. 

Тюльпановий рай цвіте на оглядовому майданчику в парку Шевченка. 

Квітковий рай. Мабуть найпопулярніша локація для прогулянок найближчими тижнями. Оглядовий майданчик Парку ім. Т.Г.Шевченко, – зазначили в департаменті. 
Ось така краса квітне в Дніпрі. Якщо у вас є час – то варто прогулятися та зробити декілька яскравих фото.
 

Новости Днепра про У дніпровському парку Шевченка розквітли поля різнобарвних тюльпанів (ФОТО)

Новости Днепра про У дніпровському парку Шевченка розквітли поля різнобарвних тюльпанів (ФОТО)

Ця локація схожа на Нідерланди – батьківщину тюльпанів. 

Новости Днепра про У дніпровському парку Шевченка розквітли поля різнобарвних тюльпанів (ФОТО)

Ряди різнобарвних тюльпанів простягнулися по всьому оглядовому майданчику.

Новости Днепра про У дніпровському парку Шевченка розквітли поля різнобарвних тюльпанів (ФОТО)

Новости Днепра про У дніпровському парку Шевченка розквітли поля різнобарвних тюльпанів (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми писали про мурал з Тарасом Шевченко в броніку. Крім цього, ми повідомляли, що після повені на набережній Дніпра оселилось пернате подружжя

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Новости Днепра про У дніпровському парку Шевченка розквітли поля різнобарвних тюльпанів (ФОТО)Українська

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