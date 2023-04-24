У дніпровському парку Шевченка розквітли поля різнобарвних тюльпанів (ФОТО)

У департаменті парків та рекреацій показали поля різнобарвних тюльпанів, які розквітнули в парку Шевченка.
Тюльпановий рай цвіте на оглядовому майданчику в парку Шевченка.
Квітковий рай. Мабуть найпопулярніша локація для прогулянок найближчими тижнями. Оглядовий майданчик Парку ім. Т.Г.Шевченко, – зазначили в департаменті.
Ця локація схожа на Нідерланди – батьківщину тюльпанів.
Ряди різнобарвних тюльпанів простягнулися по всьому оглядовому майданчику.
Нагадаємо, раніше ми писали про мурал з Тарасом Шевченко в броніку. Крім цього, ми повідомляли, що після повені на набережній Дніпра оселилось пернате подружжя
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