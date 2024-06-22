У дніпровському парку Глоби запрацював безкоштовний wi-fi

Про це повідомляє офіційний портал міської ради.
Wi-fi у парку Глоби працюватиме безперебійно.
Ми зробили таким чином, що при підключенні генератора наші антени працюватимуть й роздаватимуть інтернет. Швидкість – оптимальна. Тобто можна й просто щось почитати чи навіть подивитися фільм. Усього у парку Глоби протягнули близько півтора кілометра кабелю, — розповів технічний інженер інтернет-провайдера.
Також безкоштовним інтернетом містяни можуть користуватися у парах Писаржевського, Зелений Гай та Шевченка.
Влада обіцяє надати доступ до безперебійного сигналу навіть при довготривалому відключенні світла або мобільного зв’язку.
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