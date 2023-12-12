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  • У Дніпропетровській ОВА розповіли про роботу аграріїв, контроль закупівель та Міжнародний молодіжний форум

У Дніпропетровській ОВА розповіли про роботу аграріїв, контроль закупівель та Міжнародний молодіжний форум

Сьогодні 18:08
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Сільгоспвиробники завершили посівну кампанію. Робоча група «Прозорість та підзвітність» розглянула тендери, які викликають питання. На Дніпропетровщині пройшли Міжнародний молодіжний форум і стаді-тур для підприємців. Про головні новини минулого тижня розповів перший заступник начальника ОВА Володимир Орлов.

Новости Днепра про У Дніпропетровській ОВА розповіли про роботу аграріїв, контроль закупівель та Міжнародний молодіжний форум

На сесії обласної ради депутати розглянули проєкт обласного бюджету-2024. Над кошторисом ОВА працювала кілька місяців. Загалом він складе 8,6 мільярдів гривень. Збалансований за доходами та видатками. Враховує і збереження соцвиплат. І виклики воєнного часу – підтримку опору російській агресії, – наголосив Володимир Орлов.

Він додав, що минулого тижня провели й чергове засідання робочої групи «Прозорість та підзвітність». На порядку денному були кілька недоцільних закупівель.

Розглянули тендери на ремонт і обслуговування систем опалення. Його виграла компанія, створена два місяці тому. Без фахівців і техніки. А ще – майже 40 закупівель на ремонт доріг, який збиралися виконувати в холоди, – зазначив перший заступник очільника області.

Володимир Орлов розповів, що аграрії регіону завершили посівну кампанію. Озимими зерновими зайняли майже 545 тис га. Озимим ріпаком – більш ніж 127 тис га.

На славу фермери цьогоріч й пожнивували. Намолотили понад 3,6 млн тонн зерна – пшениці, ячменю, гороху. Крім того, зібрали більш ніж 602 тис тонн картоплі та понад 805 тис тонн овочів.

Для сільгоспвиробників продовжують діяти державні програми підтримки. Одна з них – «Доступні кредити 5-7-9». Нею скористалися 593 агропідприємства області. Вони отримали близько 3 млрд грн, – сказав Володимир Орлов.

Понад 600 учасників минулого тижня зібрав Міжнародний молодіжний форум «Державотворець: Дії заради майбутнього». Своїм досвідом з хлопцями та дівчатами ділилися ТОП-менеджери, підприємці та міжнародні партнери. Розповідали, які можливості для них відкриті вже зараз.

Відбувся також стаді-тур в межах проєкту з економічного відновлення. Він об’єднав учасників з понад десяти областей України.

Ворог продовжував тероризувати Нікопольщину – бив артилерією та дронами. Ракетами атакував Павлоградський район. Загинула одна людина. І, загалом, дев’ять – постраждали, – розповів про безпекову ситуацію Володимир Орлов.

Оборонці неба знищили над областю понад 10 ворожих цілей – ракет та безпілотників.

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Новости Днепра про У Дніпропетровській ОВА розповіли про роботу аграріїв, контроль закупівель та Міжнародний молодіжний форумУкраїнська Новости Днепра про У Дніпропетровській ОВА розповіли про роботу аграріїв, контроль закупівель та Міжнародний молодіжний форумРусский

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