У Дніпропетровській ОВА розповіли про роботу аграріїв, контроль закупівель та Міжнародний молодіжний форум

На сесії обласної ради депутати розглянули проєкт обласного бюджету-2024. Над кошторисом ОВА працювала кілька місяців. Загалом він складе 8,6 мільярдів гривень. Збалансований за доходами та видатками. Враховує і збереження соцвиплат. І виклики воєнного часу – підтримку опору російській агресії, – наголосив Володимир Орлов.
Він додав, що минулого тижня провели й чергове засідання робочої групи «Прозорість та підзвітність». На порядку денному були кілька недоцільних закупівель.
Розглянули тендери на ремонт і обслуговування систем опалення. Його виграла компанія, створена два місяці тому. Без фахівців і техніки. А ще – майже 40 закупівель на ремонт доріг, який збиралися виконувати в холоди, – зазначив перший заступник очільника області.
Володимир Орлов розповів, що аграрії регіону завершили посівну кампанію. Озимими зерновими зайняли майже 545 тис га. Озимим ріпаком – більш ніж 127 тис га.
На славу фермери цьогоріч й пожнивували. Намолотили понад 3,6 млн тонн зерна – пшениці, ячменю, гороху. Крім того, зібрали більш ніж 602 тис тонн картоплі та понад 805 тис тонн овочів.
Для сільгоспвиробників продовжують діяти державні програми підтримки. Одна з них – «Доступні кредити 5-7-9». Нею скористалися 593 агропідприємства області. Вони отримали близько 3 млрд грн, – сказав Володимир Орлов.
Понад 600 учасників минулого тижня зібрав Міжнародний молодіжний форум «Державотворець: Дії заради майбутнього». Своїм досвідом з хлопцями та дівчатами ділилися ТОП-менеджери, підприємці та міжнародні партнери. Розповідали, які можливості для них відкриті вже зараз.
Відбувся також стаді-тур в межах проєкту з економічного відновлення. Він об’єднав учасників з понад десяти областей України.
Ворог продовжував тероризувати Нікопольщину – бив артилерією та дронами. Ракетами атакував Павлоградський район. Загинула одна людина. І, загалом, дев’ять – постраждали, – розповів про безпекову ситуацію Володимир Орлов.
Оборонці неба знищили над областю понад 10 ворожих цілей – ракет та безпілотників.
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