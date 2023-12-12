У Дніпропетровській ОВА розповіли про роботу аграріїв, контроль закупівель та Міжнародний молодіжний форум

Сільгоспвиробники завершили посівну кампанію. Робоча група «Прозорість та підзвітність» розглянула тендери, які викликають питання. На Дніпропетровщині пройшли Міжнародний молодіжний форум і стаді-тур для підприємців. Про головні новини минулого тижня розповів перший заступник начальника ОВА Володимир Орлов.

На сесії обласної ради депутати розглянули проєкт обласного бюджету-2024. Над кошторисом ОВА працювала кілька місяців. Загалом він складе 8,6 мільярдів гривень. Збалансований за доходами та видатками. Враховує і збереження соцвиплат. І виклики воєнного часу – підтримку опору російській агресії, – наголосив Володимир Орлов.

Він додав, що минулого тижня провели й чергове засідання робочої групи «Прозорість та підзвітність». На порядку денному були кілька недоцільних закупівель.

Розглянули тендери на ремонт і обслуговування систем опалення. Його виграла компанія, створена два місяці тому. Без фахівців і техніки. А ще – майже 40 закупівель на ремонт доріг, який збиралися виконувати в холоди, – зазначив перший заступник очільника області.

Володимир Орлов розповів, що аграрії регіону завершили посівну кампанію. Озимими зерновими зайняли майже 545 тис га. Озимим ріпаком – більш ніж 127 тис га.

На славу фермери цьогоріч й пожнивували. Намолотили понад 3,6 млн тонн зерна – пшениці, ячменю, гороху. Крім того, зібрали більш ніж 602 тис тонн картоплі та понад 805 тис тонн овочів.

Для сільгоспвиробників продовжують діяти державні програми підтримки. Одна з них – «Доступні кредити 5-7-9». Нею скористалися 593 агропідприємства області. Вони отримали близько 3 млрд грн, – сказав Володимир Орлов.

Понад 600 учасників минулого тижня зібрав Міжнародний молодіжний форум «Державотворець: Дії заради майбутнього». Своїм досвідом з хлопцями та дівчатами ділилися ТОП-менеджери, підприємці та міжнародні партнери. Розповідали, які можливості для них відкриті вже зараз.

Відбувся також стаді-тур в межах проєкту з економічного відновлення. Він об’єднав учасників з понад десяти областей України.

Ворог продовжував тероризувати Нікопольщину – бив артилерією та дронами. Ракетами атакував Павлоградський район. Загинула одна людина. І, загалом, дев’ять – постраждали, – розповів про безпекову ситуацію Володимир Орлов.

Оборонці неба знищили над областю понад 10 ворожих цілей – ракет та безпілотників.

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