У Дніпропетровській області заборонять продаж алкоголю: перелік громад

У кількох громадах Криворізького району запроваджують заборону на продаж алкоголю. З 10 жовтня з полиць магазинів зникнуть навіть пиво, вино та слабоалкогольні напої.

Перелік громад, де продаж алкоголю буде заборонено:

Апостолівська;

Гречаноподівська;

Зеленодольська;

Карпівська;

Нивотрудівська;

Широківська;

а також Інгулецький район Кривого Рогу.

Зазначається, що заборона діятиме до кінця воєнного стану.

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