Сайт Дніпра Новини У Дніпропетровській області заборонять продаж алкоголю: перелік громад У Дніпропетровській області заборонять продаж алкоголю: перелік громад
У кількох громадах Криворізького району запроваджують заборону на продаж алкоголю. З 10 жовтня з полиць магазинів зникнуть навіть пиво, вино та слабоалкогольні напої.
Перелік громад, де продаж алкоголю буде заборонено:
Апостолівська; Гречаноподівська; Зеленодольська; Карпівська; Нивотрудівська; Широківська; а також Інгулецький район Кривого Рогу.
Зазначається, що заборона діятиме до кінця воєнного стану.
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Українська Русский Надежда Захарченко
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