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У Дніпропетровській області заборонять продаж алкоголю: перелік громад

Сьогодні 06:45
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У кількох громадах Криворізького району запроваджують заборону на продаж алкоголю. З 10 жовтня з полиць магазинів зникнуть навіть пиво, вино та слабоалкогольні напої.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області заборонять продаж алкоголю: перелік громад

 

Перелік громад, де продаж алкоголю буде заборонено:

  • Апостолівська;
  • Гречаноподівська;
  • Зеленодольська;
  • Карпівська;
  • Нивотрудівська;
  • Широківська;
  • а також Інгулецький район Кривого Рогу.

Зазначається, що заборона діятиме до кінця воєнного стану.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області заборонять продаж алкоголю: перелік громад

Новости Днепра про У Дніпропетровській області заборонять продаж алкоголю: перелік громад

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Новости Днепра про У Дніпропетровській області заборонять продаж алкоголю: перелік громадУкраїнська Новости Днепра про У Дніпропетровській області заборонять продаж алкоголю: перелік громадРусский

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