У Дніпропетровській області викрили “шпигуна”, який працював на ФСБ

У Кривому Розі викрили агента ФСБ.

Як повідомили в СБУ, у Кривому Розі викрили агента ФСБ, який шпигував за військовими цілями в місті.

Агент навіть обрав собі позивний “Грім” та вигадав легенду. Він видавав себе за безробітного, тому влаштовувався на підробітки поблизу потрібних об’єктів. Зокрема, його цікавили місця зберігання палива, техніки та оборонні рубежі на території Кривого Рогу.

Винагорода була досить щедрою. За кожне виконане завдання він отримував до 550 доларів. До прикладу, за інформацію про військкомат давали від 150 до 250 доларів. Особливо цінилися військові частини та місця розташування солдат. За злив геолокації давали від 250 доларів.

Втім, нещодавно СБУ все ж вдалося викрити агента та затримати. Тепер його підозрюють у держзраді.

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