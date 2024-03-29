У Дніпропетровській області сини вбили власних батьків: що відомо

У поліції повідомили відразу про два резонансних сімейних вбивства.

У Кам’янському 31-річний чоловік забив свою маму до смерті. Між ним та 51-річною жінкою виник конфлікт. Родичі жили разом в одній квартирі, але 9 березня сильно посварилися.

Розізлившись, син сильно побив матір, яка від отриманих травм померла на місці. Правоохоронці затримали чоловіка та повідомили йому про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Ще одне вбивство трапилося у Синельниківському районі. 39-річний чоловік заночував у свого батька у ніч на 25 грудня. Між родичами виникла суперечка, під час якої син розізлився на батька та сильно його побив.

Після цього чоловік пішов з дому, залишивши старенького батька помирати. Обвинувальний акт відносно підозрюваного скеровано до суду. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

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