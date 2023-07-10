У Дніпропетровській області спільний відпочинок переріс у різанину

Конфлікт переріс у бійку. Вони травмували один одного кухонними ножами.
28-річного потерпілого доставили до лікарні. В нього діагностували проникаючі поранення черевної порожнини та лівого стегна, а також колото-різане поранення лівої руки.
У пресслужбі ГУНП у Дніпропетровській області відповіли, що відкрито кримінальне впровадження за статтею 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження). Одного з чоловіків затримали. Нападник встановлений. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру.
Триває слідство.
Джерело: Інформатор
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