У Дніпропетровській області спільний відпочинок переріс у різанину

У Новомиколаївці Дніпровського району під час відпочинку на місцевому водоймищі посварились 28-річний та 41-річний чоловіки.

Конфлікт переріс у бійку. Вони травмували один одного кухонними ножами.

28-річного потерпілого доставили до лікарні. В нього діагностували проникаючі поранення черевної порожнини та лівого стегна, а також колото-різане поранення лівої руки.

У пресслужбі ГУНП у Дніпропетровській області відповіли, що відкрито кримінальне впровадження за статтею 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження). Одного з чоловіків затримали. Нападник встановлений. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

Триває слідство.

Джерело: Інформатор

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