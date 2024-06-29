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У Дніпропетровській області розшукують 66-річного Олександра Богданова

Сьогодні 10:38
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Поліція розшукує 66-річного жителя Новомосковська Олександра Богданова.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області розшукують 66-річного Олександра Богданова

Про це повідомляє ГУНП у Дніпропетровській області.

27 червня близько 14-ї години чоловік пішов з дому до магазину, що на вулиці Круговій, та не повернувся. Наразі його місцеперебування невідомо, — йдеться у дописі поліції.

Прикмети: на зріст близько 176 см, худорлявої статури, очі зеленого кольору, волосся світле сиве із залисинами.

Був одягнений: біла футболка, чорні штани.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування чоловіка, будь ласка, повідомте за телефонами: 102, (095) 907-52-03 або (098) 242-58-03.

Сьогодні ми писали про те, що у Дніпрі зросла кількість зниклих безвісти після ракетного удару рф.

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Новости Днепра про У Дніпропетровській області розшукують 66-річного Олександра БогдановаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпропетровській області розшукують 66-річного Олександра БогдановаРусский

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