У Дніпропетровській області розшукують 66-річного Олександра Богданова

Про це повідомляє ГУНП у Дніпропетровській області.
27 червня близько 14-ї години чоловік пішов з дому до магазину, що на вулиці Круговій, та не повернувся. Наразі його місцеперебування невідомо, — йдеться у дописі поліції.
Прикмети: на зріст близько 176 см, худорлявої статури, очі зеленого кольору, волосся світле сиве із залисинами.
Був одягнений: біла футболка, чорні штани.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування чоловіка, будь ласка, повідомте за телефонами: 102, (095) 907-52-03 або (098) 242-58-03.
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