У Дніпропетровській області розшукують 12-річного Едуарда Зімовця

Едуард вийшов з оселі без телефону. Поліції потрібна допомога громадян. Про це пише пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
Прикмети: худорлявої статури, довга чолка, русяве волосся, зріст 145 – 150 сантиметрів, одягнений в темну куртку з камуфляжними вставками, чорні штани, взуття чорне.
Якщо ви бачили Едуарда чи знаєте де він може знаходитись, будь ласка, зателефонуйте до поліції за номером: (068) 562-33-73 або службу “102”.
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