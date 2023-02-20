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У Дніпропетровській області розшукують 12-річного Едуарда Зімовця

Сьогодні 09:00
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19 лютого до поліції звернулася мати 12-річного Едуарда Зімовця та повідомила, що її син зник. Два дні тому хлопчик пішов з дому в селищі міського типу Іларіонове Синельниківського району та не повернувся. Де він може знаходитись зараз — невідомо.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області розшукують 12-річного Едуарда Зімовця

Едуард вийшов з оселі без телефону. Поліції потрібна допомога громадян. Про це пише пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області. 

Прикмети: худорлявої статури, довга чолка, русяве волосся, зріст 145 – 150 сантиметрів, одягнений в темну куртку з камуфляжними вставками, чорні штани, взуття чорне.

Якщо ви бачили Едуарда чи знаєте де він може знаходитись, будь ласка, зателефонуйте до поліції за номером: (068) 562-33-73 або службу “102”.

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Новости Днепра про У Дніпропетровській області розшукують 12-річного Едуарда ЗімовцяУкраїнська Новости Днепра про У Дніпропетровській області розшукують 12-річного Едуарда ЗімовцяРусский

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