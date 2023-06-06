У Дніпропетровській області поштою намагалися переслати наркотиків на півмільйона гривень

Про це розповіли в обласній поліції.
Наприкінці травня правоохоронцям повідомили, що до одного із поштових відділень прямує посилка з наркотиками. Відправлення мав отримати 26-річний мешканець Кривого Рогу.
1 червня поліціянти навідалися до поштового відділення та затримали молодика, який хотів отримати посилку з наркотиками. Усередині бандерольки було 100 згортків та пластикові банки з особливо небезпечною психотропною речовиною «альфа PVP», а також пакет вагою 300 г психотропів.
Орієнтовна вартість посилки становить майже півмільйона гривень.
Вдома у підозрюваного провели обшуки та знайшли корпус гранати РГД – 5, запал до неї, електронні ваги, сліп пакети та мобільний телефон.
Молодика затримали та повідомили про підозру в виготовленні та розповсюдженні наркотичних речовин.
Нагадаємо, раніше слідчому із Дніпра оголосили про підозру через хабар, а поліціянти затримали пенсіонера, який до смерті забив знайомого палицею.
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