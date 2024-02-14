У Дніпропетровській області популяція хижих лисиць зросла у 2,5 рази

У Дніпропетровській області від початку повномасштабної значно зросла популяція диких лисиць.

Днями у Нікопольському районі хижа лисиця напала на людину. Жертвою агресивної тварини стала мати двох дітей, яка у той момент йшла сільською вулицею разом з малечею. Випадок набув значного розголосу. Це не вперше, коли диких лисиць зустрічають у селах та містах, однак до цього вони не кидалися на людей посеред населеного пункту.

За останніми даними в області зафіксовано зростання кількості рудих лисиць у 2,5 раза, написав у своєму Telegram-каналі голова облради Микола Лукашук.

Лисиці є переносниками сказу. Минулого року суттєво зросла кількість тварин, хворих на сказ, якщо порівнювати з показниками 2022 року.

Як повідомляє Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб, у 2022 було зафіксовано 14 випадків, у 2023 – 77, і тільки за січень-лютий 2024 року зареєстрували 20 випадків.

Така ситуація склалася через заборону відстрілу мисливських тварин під час воєнного стану в країні. Також дикі звірі мігрують з регіонів, де зараз ведуться бойові дії. А Дніпропетровщина знаходиться по сусідству з трьома областями, де зараз найгарячіше.

Що робити, якщо натрапили на дику тварину?

Побачили дику тварину – не наближайтеся до неї. Але не зупиняйтеся різко. Продовжуйте рухатися у тому ж темпі, але змініть траєкторію і намагайтеся обійти тварину іншою дорогою.

Покажіть, що у вас є у руках. Якщо ви побачили дику тварину в межах населеного пункту, повідомте про це у поліцію. Якщо за межами населеного пункту, телефонуйте до Українського товариства мисливців і рибалок (+380968233252).

Якщо вже так сталося, що дика тварина укусила вас – негайно зверніться до лікарні, аби отримати антирабічну вакцину.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: