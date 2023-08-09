У Дніпропетровській області понад місяць шукають зниклу безвісти жінку

36-річна Олена Ябанжи пішла з дому та досі не повернулася. Востаннє її бачили 7 липня. Рідні звернулися до правоохоронців за допомогою.
Прикмети: щільної статури, зріст 160-165 см, темне довге волосся, очі темні, брови густі, обличчя овальне.
Була одягнена: чорна футболка, білі спортивні штани з візерунком у вигляді квітів, чорні босоніжки.
Якщо ви бачили Олену або маєте будь-яку інформацію про місцезнаходження жінки сповістіть про це правоохоронців районного управління поліції за телефонами: 102, 0 (564) 92-49-08, 0 (564) 92-49-09, 067-568-90-99.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що поліція розшукала 14-річного хлопця із Дніпра.
Читайте також:
Автор:
Світла пам'ять!
Зробіть вдома запаси питної та технічної води!
Ви сто відсотків вже бачили цього павучка.
Учора, 8 серпня, на вулиці Філософській двоє чоловіків розбили скло…