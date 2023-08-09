У Дніпропетровській області понад місяць шукають зниклу безвісти жінку

У Дніпропетровській області шукають 36-річну Олену Ябанжи.

36-річна Олена Ябанжи пішла з дому та досі не повернулася. Востаннє її бачили 7 липня. Рідні звернулися до правоохоронців за допомогою.

Прикмети: щільної статури, зріст 160-165 см, темне довге волосся, очі темні, брови густі, обличчя овальне.

Була одягнена: чорна футболка, білі спортивні штани з візерунком у вигляді квітів, чорні босоніжки.

Якщо ви бачили Олену або маєте будь-яку інформацію про місцезнаходження жінки сповістіть про це правоохоронців районного управління поліції за телефонами: 102, 0 (564) 92-49-08, 0 (564) 92-49-09, 067-568-90-99.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що поліція розшукала 14-річного хлопця із Дніпра.

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