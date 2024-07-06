У Дніпропетровській області поліція розшукує 15-річну Дарʼю Піскозубову

Правоохоронці Кривого Рогу розшукують 15-річну Дарʼю Піскозубову.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Дівчина пішла з дому вчора, 5 липня, і до цього часу не повернулась додому.

Прикмети: на вигляд 14-15 років, зріст 160 см, середньої статури, довге чорне волосся, блакитні очі.

Була одягнена: чорні джинси, помаранчева футболка, рюкзак сріблястий.

Якщо ви володієте інформацією про місцезнаходження дівчини, просимо повідомити до відділення поліції № 5 Криворізького районного управління поліції або за телефоном : 0985410623 або на лінію 102.

Сьогодні ми писали про те, що СК Дніпро-1 знаходиться на межі зникнення.

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