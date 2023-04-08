У Дніпропетровській області перевірили якість питної води та знайшли відхилення

У Дніпропетровській області з 31 березня по 6 квітня дослідили 169 проб води, які перевіряли за біологічними та хіміко-фізичними показниками.

Результатами перевірки поділилися на сайті ОЦКПХ МОЗ. У деяких пробах води виявили відхилення за конкретними показниками.

У Дніпрі та районі у 24 пробах виявили відхилення за показниками присмак, забарвленість, хлороформ, окиснюваність. У Кам’янському районі у 17 пробах виявили відхилення за показниками хлороформ та окиснюваність. Криворізький район – у 6 пробах відхилення за показниками хлороформ та окиснюваність. Нікопольський район – в 1 пробі відхилення за показником сухий залишок. Новомосковський район – у 2 пробах відхилення за показником окиснюваність. Павлоградський район – у 2 пробах відхилення за показником каламутність. Синельниківський район – в 1 пробі виявили відхилення за показником сухий залишок.

Мешканцям області нагадали, що воду краще пити кип’ячену або доочищену фасовану. Експерти також підкреслили, що за мікробіологічгими показниками усі проби відповідають нормам, а за фізико-хімічними – залишаються на рівні багаторічних показників, без особливих змін.

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