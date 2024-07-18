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  • У Дніпропетровській області перевірили якість води з підземних джерел: які відхилення знайшли

У Дніпропетровській області перевірили якість води з підземних джерел: які відхилення знайшли

Вчора 21:21
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На Дніпропетровщині перевірили воду з колодязів.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області перевірили якість води з підземних джерел: які відхилення знайшли

Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб продовжує здійснювати соціально-гігієнічний моніторинг якості питної води з підземних джерел водопостачання: громадських та індивідуальних колодязів, артезіанських свердловин.

Про це повідомляє Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Вживання питної води, яка не відповідає вимогам санітарних норм і правил, може призводити до різних захворювань людини, як інфекційних, насамперед кишкових, так і неінфекційних.

Одним із неінфекційних захворювань, пов’язаних з вживанням води з підземних джерел є водно-нітратна метгемоглобінемія, коли у воді вміст нітратів перевищує допустимі нормативи, що особливо небезпечно для немовлят та дітей раннього віку до 3-х років.

Тому проводиться моніторинг вмісту нітратів у воді з підземних джерел водопостачання.

На території Дніпропетровщини протягом ІІ-го кварталу 2024 року з підземних джерел питного водопостачання населення досліджено:

  • з громадських колодязів – 60 проб води на санітарно-хімічні показники, з них не відповідають нормативам за вмістом нітратів 5 проб (8,3%), та 59 проб на мікробіологічні показники, з них 14 нестандартних (23,7%);
  • з індивідуальних колодязів – 40 проб води на санітарно-хімічні показники, з них не відповідають нормативам за вмістом нітратів 12 проб (30,%), та 37 проб на мікробіологічні показники, з них 10 нестандартних (27,%)

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Новости Днепра про У Дніпропетровській області перевірили якість води з підземних джерел: які відхилення знайшлиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпропетровській області перевірили якість води з підземних джерел: які відхилення знайшлиРусский

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