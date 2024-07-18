У Дніпропетровській області перевірили якість води з підземних джерел: які відхилення знайшли

Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб продовжує здійснювати соціально-гігієнічний моніторинг якості питної води з підземних джерел водопостачання: громадських та індивідуальних колодязів, артезіанських свердловин.
Про це повідомляє Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Вживання питної води, яка не відповідає вимогам санітарних норм і правил, може призводити до різних захворювань людини, як інфекційних, насамперед кишкових, так і неінфекційних.
Одним із неінфекційних захворювань, пов’язаних з вживанням води з підземних джерел є водно-нітратна метгемоглобінемія, коли у воді вміст нітратів перевищує допустимі нормативи, що особливо небезпечно для немовлят та дітей раннього віку до 3-х років.
Тому проводиться моніторинг вмісту нітратів у воді з підземних джерел водопостачання.
На території Дніпропетровщини протягом ІІ-го кварталу 2024 року з підземних джерел питного водопостачання населення досліджено:
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі оформити паспорт громадянина України та закордонний паспорт тепер…
Вузи Дніпра зосереджені здебільшого на проспекті Науки, частина – на…
Графіки відключень у Дніпрі, Кривому Розі та Кам'янському визнали несправедливими.
Футбольний клуб Дніпро-1 виключили зі змагань УПЛ.