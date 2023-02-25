У Дніпропетровській області перевірили якість води: наскільки вона безпечна

Спеціалісти Дніпропетровського ОЦКПХ МОЗ дослідили якість питної води в Дніпрі та області й визначили, наскільки вона є безпечною для споживачів.

Результати дослідження, яке проводилося з 17 по 23 лютого, були оприлюднені на офіційному сайті санітарно-профілактичного закладу охорони здоров’я.

За вказаний вище період на Дніпропетровщині дослідили 203 проби питної води на мікробіологічні та фізико-хімічні показники.

Усі досліджені проби води відповідають встановленим нормам. Хімічний стан за останні декілька років майже не змінився. Це свідчить про те, що вода є безпечною для вживання.

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