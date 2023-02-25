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У Дніпропетровській області перевірили якість води: наскільки вона безпечна

Сьогодні 14:17
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Спеціалісти Дніпропетровського ОЦКПХ МОЗ дослідили якість питної води в Дніпрі та області й визначили, наскільки вона є безпечною для споживачів.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області перевірили якість води: наскільки вона безпечна

Результати дослідження, яке проводилося з 17 по 23 лютого, були оприлюднені на офіційному сайті санітарно-профілактичного закладу охорони здоров’я. 

За вказаний вище період на Дніпропетровщині дослідили 203 проби питної води на мікробіологічні та фізико-хімічні показники. 

Усі досліджені проби води відповідають встановленим нормам. Хімічний стан за останні декілька років майже не змінився. Це свідчить про те, що вода є безпечною для вживання. 

Новости Днепра про У Дніпропетровській області перевірили якість води: наскільки вона безпечна

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Новости Днепра про У Дніпропетровській області перевірили якість води: наскільки вона безпечнаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпропетровській області перевірили якість води: наскільки вона безпечнаРусский

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