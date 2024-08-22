У Дніпропетровській області невідомі пошкодили підземний газопровід

У Дніпропетровській області було пошкоджено газопровід.

В одному із населених пунктів Дніпропетровщини невідомі особи пошкодили підземний розподільчий газопровід. Без газопостачання залишилося 202 абоненти, повідомили в Укренерго.

Також в області з технологічних причин знеструмлювалися підстанції, побутові споживачі та місцева промисловість. Живлення відновлено.

Нагадаємо, що сьогодні планові відключення електроенергії для споживачів попередньо не плануються. Однак в Міненерго закликають всіх дбайливо та раціонально використовувати електроенергію, особливо у вечірні пікові години споживання — з 17:00 до 22:00.

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