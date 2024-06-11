У Дніпропетровській області найбільша кількість Шкіл Супергероїв

На Дніпропетровщині працює три Школи Супергероїв.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Саме у Дніпропетровській області найбільша кількість Шкіл Супергероїв – три осередки. Два – в наших обласних лікарнях у Дніпрі, а зараз вже Супервикладачі проводять уроки й у 16-тій криворізькій лікарні, – йдеться у публікації.

Школа Супергероїв – унікальний проєкт, за допомогою якого діти, які тривалий час знаходяться в лікарні, можуть продовжувати навчання, не покидаючи її території. Нагадаємо, раніше ми розповідали, що нещодавно у Дніпропетровської області відкрили ще одну Школу Супергероїв, а саме у Кривому Розі.

Як повідомляє очільник ДОР, у криворізькій лікарні вже облаштовують простір для майбутніх учнів-супергероїв, а отже відкриття відбудеться зовсім скоро.

Сьогодні до однієї зі Шкіл Супергероїв у Дніпропетровській області приїхала Наталія Мосейчук та відвідала учнів та викладачів школи у центрі значущих хвороб Дніпропетровської обласної ради.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дніпро скеровує ресурси на ретельну підготовку до зими, — Філатов.

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