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  • У Дніпропетровській області дитина випала з вікна 4-го поверху: що відомо

У Дніпропетровській області дитина випала з вікна 4-го поверху: що відомо

Сьогодні 18:41
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У Павлограді на Дніпропетровщині дитина випала з вікна 4-го поверху.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області дитина випала з вікна 4-го поверху: що відомо

Інцидент трапився у Павлограді 25 березня, пише Інформатор.

Трирічний хлопчик вивалився з вікна 4-го поверху. Це сталося орієнтовно о 18:20. На місце викликали медиків та поліціянтів. Дитину забрали до лікарні. 

За попередньою інформацією, хлопчик був вдома з 29-річною мамою. Жінка була в спальні, коли дитина пішла на кухню та вилізла у вікно. Коли матір через деякий час зайшла у кімнату, то побачила, що на вікні немає москітної сітки.

Виявилося, що хлопчик випав з вікна 4-го поверху.

У дитини діагностували відкриту черепно-мозкову травму. На жаль, врятувати хлопчика не вдалося. У поліції також підтвердили цей інцидент.

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Новости Днепра про У Дніпропетровській області дитина випала з вікна 4-го поверху: що відомоУкраїнська Новости Днепра про У Дніпропетровській області дитина випала з вікна 4-го поверху: що відомоРусский

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