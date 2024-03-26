У Дніпропетровській області дитина випала з вікна 4-го поверху: що відомо

У Павлограді на Дніпропетровщині дитина випала з вікна 4-го поверху.

Інцидент трапився у Павлограді 25 березня, пише Інформатор.

Трирічний хлопчик вивалився з вікна 4-го поверху. Це сталося орієнтовно о 18:20. На місце викликали медиків та поліціянтів. Дитину забрали до лікарні.

За попередньою інформацією, хлопчик був вдома з 29-річною мамою. Жінка була в спальні, коли дитина пішла на кухню та вилізла у вікно. Коли матір через деякий час зайшла у кімнату, то побачила, що на вікні немає москітної сітки.

Виявилося, що хлопчик випав з вікна 4-го поверху.

У дитини діагностували відкриту черепно-мозкову травму. На жаль, врятувати хлопчика не вдалося. У поліції також підтвердили цей інцидент.

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