У Дніпропетровській області дитина випала з вікна 4-го поверху: що відомо

Інцидент трапився у Павлограді 25 березня, пише Інформатор.
Трирічний хлопчик вивалився з вікна 4-го поверху. Це сталося орієнтовно о 18:20. На місце викликали медиків та поліціянтів. Дитину забрали до лікарні.
За попередньою інформацією, хлопчик був вдома з 29-річною мамою. Жінка була в спальні, коли дитина пішла на кухню та вилізла у вікно. Коли матір через деякий час зайшла у кімнату, то побачила, що на вікні немає москітної сітки.
Виявилося, що хлопчик випав з вікна 4-го поверху.
У дитини діагностували відкриту черепно-мозкову травму. На жаль, врятувати хлопчика не вдалося. У поліції також підтвердили цей інцидент.
Читайте також:
Автор:
У Кривому Розі під час останньої тривоги чули вибух.
Остаточну кількість потерпілих по всій Україні та суму збитків встановлюють…
Це станеться вже дуже скоро!
Чудовий результат!