Про це повідомили в ГУНП у Дніпропетровській області.
Мешканка Жовтих Вод дурила людей, які хотіли придбати військових одяг. 21-річна дівчина створила Instagram-магазин, де розмістила оголошення про продаж спецформи. З декількох акаунтів шахрайка приймала замовлення та просила оплатити передоплату. Коли покупці надсилали гроші – продавчиня щезала.
Обмануті покупці звернулися до поліціянтів. Згодом правоохоронці встановили, що до злочину причетна 21-річна мешканка Жовтих вод. Станом на зараз підтверджено 4 випадки шахрайства. Жертв може бути більше, але поки що слідчі перевіряють інші звернення від обманутих людей.
За погодженням з Жовтоводською окружною прокуратурою жінці повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
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