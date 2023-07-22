У Дніпропетровській області дівчина продавала в Instagram неіснуючий військовий одяг - Днепр Инфо
У Дніпропетровській області дівчина продавала в Instagram неіснуючий військовий одяг
просмотров
Сегодня 17:52

Дівчина наживалася на людях, які купляли одяг для військових.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області дівчина продавала в Instagram неіснуючий військовий одяг

Про це повідомили в ГУНП у Дніпропетровській області. 

Мешканка Жовтих Вод дурила людей, які хотіли придбати військових одяг. 21-річна дівчина створила Instagram-магазин, де розмістила оголошення про продаж спецформи. З декількох акаунтів шахрайка приймала замовлення та просила оплатити передоплату. Коли покупці надсилали гроші – продавчиня щезала.

Обмануті покупці звернулися до поліціянтів. Згодом правоохоронці встановили, що до злочину причетна 21-річна мешканка Жовтих вод. Станом на зараз підтверджено 4 випадки шахрайства. Жертв може бути більше, але поки що слідчі перевіряють інші звернення від обманутих людей.

За погодженням з Жовтоводською окружною прокуратурою жінці повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпропетровській області дівчина продавала в Instagram неіснуючий військовий одягУкраїнська

Главные новости Днепра в Telegram
# # #

Комментарии

Залишити відповідь

Новости по теме

У Дніпропетровській області спалахнули чотири бензовоза (ФОТО)
Новини Дніпра
Сегодня 17:12
У Дніпропетровській області спалахнули чотири бензовоза (ФОТО)

У Дніпропетровській області сталася масштабна пожежа.

Вночі в Дніпропетровській області лунали вибухи: є троє постраждалих
Новини Дніпра
Сегодня 08:26
Вночі в Дніпропетровській області лунали вибухи: є троє постраждалих

У Дніпропетровській області вночі чули звуки вибухів.

У Дніпропетровській області чоловік втопився під час відпочинку
Новини Дніпра
Вчера 20:10
У Дніпропетровській області чоловік втопився під час відпочинку

У Криворізькому районі в річці втопився чоловік.

Дешевше в два рази: у Дніпрі в супермаркетах “рухнули” ціни на цибулю
Новини Дніпра
Вчера 16:59
Дешевше в два рази: у Дніпрі в супермаркетах “рухнули” ціни на цибулю

Навесні ціни на цибулю били всі рекорди - від 70…