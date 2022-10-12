У Дніпропетровській області чоловіки викрали шматок протитанкового їжа

У Кривому Розі двоє чоловіків викрали металевий брус, який зняли з конструкції протитанкового їжа.

Під час патрулювання Долгінцевського району Кривого Рогу поліцейські помітили двох невідомих чоловіків, які несли шматок металевого бруса. Зупинивши підозрілих чоловіків і поспілкувавшись з ними, поліцейські встановили, що це був не просто металевий брус, а шматок рейок від протитанкового їжа. Як пояснили правоохоронцям “металозбирачі”, вони забрали у пошкодженого їжа брус і понесли його, щоб здати за метал і отримати гроші.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції для проведення подальшого розслідування. Особи нападників були встановлені – це були місцеві жителі 32 і 34 років.

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