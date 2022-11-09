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У Дніпропетровській області чоловік створив нарколабораторію у гаражі

Сьогодні 08:00
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У Тернівці Дніпропетровської області чоловік облаштував нарколабораторію у власному гаражі, виробляв там психотропи та продавав їх.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області чоловік створив нарколабораторію у гаражі

Про це повідомляє прес-служба головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області.

У будинку та машині 60-річного підозрюваного правоохоронці провели обшуки. У гаражі поліцейські знайшли та вилучили таблетки із псевдоефедріном, прекурсори, а також обладнання для виробництва метамфетаміну.

Фігурант зберігав у себе понад п’ять тисяч патронів калібру 5,45 мм. У нього виявили і пігулки, які використовуються при виготовленні психотропів. Усі докази передали на експертизу. Чоловіка затримали.

За фактами незаконного виробництва наркотиків та незаконного поводження зі зброєю правоохоронці розпочали кримінальне провадження (статті 307 та 263 Кримінального кодексу України). Якщо провину чоловіка доведе суд, то йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці шукають усіх причетних до продажу наркотиків із виявленої лабораторії.

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Новости Днепра про У Дніпропетровській області чоловік створив нарколабораторію у гаражіУкраїнська Новости Днепра про У Дніпропетровській області чоловік створив нарколабораторію у гаражіРусский

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