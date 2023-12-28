У Дніпропетровській області чоловік поцупив 122-річну Біблію з храму

Чолов'яга з Кривого Рогу намагався поцупити раритетну Біблію.

27 грудня настоятель одного із храмів Кривого Рогу помітив, що кудись зникла Біблія 1901 року випуску. Священник звернувся до правоохоронців та повідомив про пропажу раритетної книги.

Як виявилося пізніше, раритетну Біблію поцупив 63-річний місцевий житель. Затриманий пояснив, щоб нібито взяв книгу, яка була в загальному доступі, почитати та планував потім повернути її до храму.

Однак це не допоможе чолов’язі уникнути покарання. Старовинну книгу, якій 122 роки повернули до храму. Долю вірянина, який поцупив Біблію буде вирішувати суд.

розповідали, що Дніпропетровщина третя за кількістю діючих храмів УПЦ МП. Нагадаємо, раніше мищо Дніпропетровщина третя за кількістю діючих храмів УПЦ МП.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: