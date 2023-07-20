У Дніпропетровській області чоловік підірвав банкомат, де було майже 2 мільйона гривень

У Новомосковську районі чоловік намагався підірвати банкомат, щоб вкрасти гроші.

Про це повідомили в обласній поліції.

Злочин стався ще 2 липня. Тоді до поліції звернувся охоронець, який став свідком інциденту

Як розповів заявник, на фасаді приміщення яке він охороняє висить банкомат. Близько 3-ї години ночі до терміналу підійшов невідомий, який намагався його підірвати.

Після невдалої спроби чоловік втік. Банкомат був пошкоджений, але завдяки ефективному захисту апарату, гроші вкрасти не вдалося.

На момент злочину в банкоматі знаходилося 1,7 мільйона гривень.

Оглянувши місце злочину поліціянти з’ясували, що злодій використав газову суміш, щоб підірвати банкомат.

Правоохоронці зібрали докази та розпочали пошуки зловмисника. 20 липня вони затримали чоловіка, який ймовірно був причетний до невдалої крадіжки.

Ним виявився 26-річний мешканець села в Новомосковському районі. Злодієві загрожує від семи до дванадцяти років тюрми за спробу пограбування в особливо великих розмірах.