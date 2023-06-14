У Дніпропетровській області чоловік обманув 4 переселенців, які хотіли орендувати квартиру

У Покрові, що на Дніпропетровщині, чоловік ошукував переселенців, які хотіли орендувати житло.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області.

34-річний мешканець Покрову розміщував оголошення про здачу квартир на тематичних сайтах. Коли до нього зверталися потенційні квартиранти, він змушував їх заплатити завдаток, щоб ніби-то “забронювати” місце. Після того, як люди надсилали йому гроші на картку, чоловік зникав та не відповідав на дзвінки.

Таким чином чоловік ошукав 4 вимушених переселенців, які тікали від війни до Покрова. Про злочинну схему дізналися правоохоронці, які затримали шахрая, оголосили йому про підозру, а вкрадені гроші повернули власникам.

Поліціянти закликають не перераховувати гроші незнайомцям, але якщо ви стали жертвою шахраїв, тоді звертайтеся на лінію 102.

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