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У Дніпропетровській області через обстріл постраждала 23-річна дівчина

Сьогодні 19:23
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У Нікопольському районі постраждала 23-річна дівчина.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області через обстріл постраждала 23-річна дівчина

Через обстріл Нікопольщини військами РФ поранена 23-річна жінка. Її ушпиталили у стані середньої тяжкості. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Дніпропетровської облвійськадміністрації Сергій Лисак.

За його словами, загалом впродовж 8 березня Нікополь, Червоногригорівську та Марганецьку громади п`ять разів атакували дронами та тричі з артилерії.

Пошкоджене комунальне підприємство, інфраструктурний об’єкт, магазин та агрофірма. Понівечені 12 приватних будинків, господарська споруда, гаражі й авто. Зачепило й лінії електропередач.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області через обстріл постраждала 23-річна дівчина

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Новости Днепра про У Дніпропетровській області через обстріл постраждала 23-річна дівчинаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпропетровській області через обстріл постраждала 23-річна дівчинаРусский

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