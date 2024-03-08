У Дніпропетровській області через обстріл постраждала 23-річна дівчина

Через обстріл Нікопольщини військами РФ поранена 23-річна жінка. Її ушпиталили у стані середньої тяжкості. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Дніпропетровської облвійськадміністрації Сергій Лисак.
За його словами, загалом впродовж 8 березня Нікополь, Червоногригорівську та Марганецьку громади п`ять разів атакували дронами та тричі з артилерії.
Пошкоджене комунальне підприємство, інфраструктурний об’єкт, магазин та агрофірма. Понівечені 12 приватних будинків, господарська споруда, гаражі й авто. Зачепило й лінії електропередач.
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