Сайт Дніпра Новини У Дніпропетровській області 13-річна дівчинка наковталась пігулок: причина У Дніпропетровській області 13-річна дівчинка наковталась пігулок: причина
У селі Грушівка Криворізького району 13-річна дівчинка намагалась скоїти самогубство. Вона випила 23 пігулки 6 різних препаратів.
За попередніми даними, причиною такого вчинку стало те, що школярка не хотіла їхати за кордон з матір’ю.
Її доставили до лікарні у стані середньої тяжкості.
Даний інцидент підтвердили у пресслужбі поліції Кривого Рогу.
Якщо виникла потреба, звертайтесь за наступними номерами:
376-53-83, 748-07-39 – Дніпропетровський центр соціально-психологічної допомоги; 767-18-41 – телефон довіри при Дніпровському міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 753-42-61 – кризовий центр Дніпропетровської клінічної психіатричної лікарні; 753-44-96 – номер реєстратури психіатричної лікарні; (099) 624-05-69, (067) 737-79-11 – номери Євгена Юр’єва (для тих, у кого є час та можливість системно займатися лікуванням); 0800-505-085 – гаряча лінія психологічної допомоги Дніпропетровської ОДА (працює з 14:00 до 18:00).
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Українська Русский Надежда Захарченко
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