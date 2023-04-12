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  • У Дніпропетровській області 13-річна дівчинка наковталась пігулок: причина

У Дніпропетровській області 13-річна дівчинка наковталась пігулок: причина

Сьогодні 22:00
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У селі Грушівка Криворізького району 13-річна дівчинка намагалась скоїти самогубство. Вона випила 23 пігулки 6 різних препаратів.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області 13-річна дівчинка наковталась пігулок: причина

За попередніми даними, причиною такого вчинку стало те, що школярка не хотіла їхати за кордон з матір’ю. 

Її доставили до лікарні у стані середньої тяжкості. 

Даний інцидент підтвердили у пресслужбі поліції Кривого Рогу.

Якщо виникла потреба, звертайтесь за наступними номерами:

  • 376-53-83, 748-07-39 – Дніпропетровський центр соціально-психологічної допомоги;
  • 767-18-41 – телефон довіри при Дніпровському міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
  • 753-42-61 – кризовий центр Дніпропетровської клінічної психіатричної лікарні;
  • 753-44-96 – номер реєстратури психіатричної лікарні;
  • (099) 624-05-69, (067) 737-79-11 – номери Євгена Юр’єва (для тих, у кого є час та можливість системно займатися лікуванням);
  • 0800-505-085 – гаряча лінія психологічної допомоги Дніпропетровської ОДА (працює з 14:00 до 18:00).

Джерело: Інформатор

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Новости Днепра про У Дніпропетровській області 13-річна дівчинка наковталась пігулок: причинаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпропетровській області 13-річна дівчинка наковталась пігулок: причинаРусский

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