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У Дніпро восени можуть повернутися ZARA, Pull&Bear та Bershka, але є нюанс

Сьогодні 15:17
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Хороша новина!

Новости Днепра про У Дніпро восени можуть повернутися ZARA, Pull&Bear та Bershka, але є нюанс

Іспанська група Inditex, що є власником брендів ZARA, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home та інших, може відновити роботу своїх магазинів у Дніпрі вже до кінця жовтня.

Про це заявив голова Української Ради Торгових Центрів Максим Гаврюшин.

У мене є відчуття, що відкриття може відбутися швидше, ніж здається. Найближче вікно можливостей для цього — кінець серпня — кінець жовтня, – зазначив він.

Водночас Гаврюшин додав, що якщо восени Inditex не повернеться, то наступна можливість для цього буде аж навесні.

За його словами, повернення Inditex дуже важливе для нашої країни і з економічного, і соціального, і політичного погляду, оскільки його відкриття також буде сигналом для інших міжнародних ритейлерів щодо відновлення роботи або відкриття нових магазинів.

Нагадаємо, магазини компанії Inditex припинили свою роботу в Україні, зокрема у Дніпрі, у лютому 2022 року.

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Новости Днепра про У Дніпро восени можуть повернутися ZARA, Pull&Bear та Bershka, але є нюансУкраїнська

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