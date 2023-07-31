У Дніпро восени можуть повернутися ZARA, Pull&Bear та Bershka, але є нюанс

Іспанська група Inditex, що є власником брендів ZARA, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home та інших, може відновити роботу своїх магазинів у Дніпрі вже до кінця жовтня.
Про це заявив голова Української Ради Торгових Центрів Максим Гаврюшин.
У мене є відчуття, що відкриття може відбутися швидше, ніж здається. Найближче вікно можливостей для цього — кінець серпня — кінець жовтня, – зазначив він.
Водночас Гаврюшин додав, що якщо восени Inditex не повернеться, то наступна можливість для цього буде аж навесні.
За його словами, повернення Inditex дуже важливе для нашої країни і з економічного, і соціального, і політичного погляду, оскільки його відкриття також буде сигналом для інших міжнародних ритейлерів щодо відновлення роботи або відкриття нових магазинів.
Нагадаємо, магазини компанії Inditex припинили свою роботу в Україні, зокрема у Дніпрі, у лютому 2022 року.
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