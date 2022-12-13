У Дніпро привезли Вифлеємський вогонь миру (ФОТО)

У Дніпро привезли вогонь миру.

Вифлеєм – місце народження Ісуса Христа, і вогонь із цього міста вважається одним із головних символів Різдва Христового.

За традицією, цей вогонь доставляє в міста України скаутський рух. З Вифлеєму він прибув до Європи, а потім з Відня до Києва, звідки його розвозять Укрзалізницею. 13 грудня його привезли на головний вокзал Дніпра та запалили у пункті незламності на вокзалі, пише “Суспільне Дніпро”.

Координатори проєкту кажуть, що головна мета – запалити якомога більше свічок з побажанням миру після перемоги та передати цей вогонь далі.

Вифлеємський вогонь ще називають вогнем мир.

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