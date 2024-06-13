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У Дніпрі звузять тротуари на деяких вулицях у центрі міста: причина

Сьогодні 14:56
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У Дніпрі звузять тротуари на кількох вулицях у центрі.

Новости Днепра про У Дніпрі звузять тротуари на деяких вулицях у центрі міста: причина

Тротуари планують звузити з 8 липня по 8 листопада по вулицях Херсонській, Святослава Хороброго, Старокозацької, Андрія Фабра та провулку Ушинського. Там будуть виконувати роботи з прокладання кабельної лінії.

Про це стало відомо з проєкту рішення виконкому Дніпровської міської ради.

“Надати дозвіл Товариству з обмеженою відповідальністю електромонтажне підприємство “Елтик” на тимчасове звуження тротуарів по вул. Херсонській, від буд. №5 до буд.№9, провулок Ушинського, вул. Святослава Хороброго, від вул. Андрія Фабра до пров. Ушинського, вул. Андрія Фабра, від буд. № 15 до буд. №27, та вул. Старокозацькій, у районі буд. № 52, для виконання робіт з прокладання кабельних мереж електропостачання з 08.07 2024 до 08.11. 2024, – йдеться у документі.

Навколо зони робіт розмістять огорожу з сигнальним освітленням, встановлять тимчасові дорожні знаки і організують безпечний обхід для пішоходів. По завершенні ремонту також мають провести до ладу прилеглу територію та тротуари.

Варто зазначити, що мер міста ще не підписав документ, тому чинності він ще не набув.

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Новости Днепра про У Дніпрі звузять тротуари на деяких вулицях у центрі міста: причинаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі звузять тротуари на деяких вулицях у центрі міста: причинаРусский

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