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У Дніпрі зустрілися Святий Миколай та Грінч (ФОТО)

Сьогодні 20:53
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У парках Дніпра можна було зустріти Святого Миколая та Грінча.

Новости Днепра про У Дніпрі зустрілися Святий Миколай та Грінч (ФОТО)

У Дніпрі на День Святого Миколая в парках Дніпра можна було зустріти казкових персонажів. Зокрема, у сквері Західному, Прибережному та парку Шевченка Грінч та Миколайчик роздавали цукерки. 

Про це повідомили в департаменті парків та рекреацій. 

Святий Миколай завітав сьогодні до парків та скверів міста аби привітати дітей та дорослих із зимовим святом, яке є символом людської надії і віри у краще майбутнє. Пригостили солоденьким, пожартували, подарували дніпрянам трішки позитивного настрою та посмішок в цей зимовий святковий вечір, – йдеться у повідомленні. 

Зауважимо, сьогодні вперше День Святого Миколая святкують за новим календарем, тож багатьох поява цього персонажа приємно здивувала. З Миколайчиком був також Грінч – викрадач Різдва.  

Досить дивне, але привітне дуо роздавало дітям цукерки. 

Новости Днепра про У Дніпрі зустрілися Святий Миколай та Грінч (ФОТО)

Декілька цукерок перепало і військовим, які гуляли в сквері Прибережному. Солодкі презенти дісталися і інших дорослим, яких вдалося “спіймати” в парку.

Новости Днепра про У Дніпрі зустрілися Святий Миколай та Грінч (ФОТО)

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Новости Днепра про У Дніпрі зустрілися Святий Миколай та Грінч (ФОТО)Українська

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