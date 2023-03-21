У Дніпрі зупинився металургійний завод-гігант

Про це пише інформагенція “Інтерфакс Україна”.
Електросталеплавильний завод «Інтерпайп Сталь» вимушено призупинив роботу з 16 березня. Підприємству не вистачає лому чорних металів, яке є основною сировиною для виробництва. Зазначається, що причиною дефіциту стало те, що за січень-лютий 2023 року експорт брухту збільшили в 3,5 рази.
Директор заводу Андрій Бібік зазначив, що дефіцит також спричинений складною ситуацією із заготівлею брухту, яка опустилася майже до нуля, через бойові дії в Україні.
Попередньо, простій металургійного заводу триматиме щонайменше вісім днів. На підприємстві вже шукають нових постачальників брухту. Очікується, що ситуація з сировиною у третій декаді березня покращиться, а завод буде перезапущено.
Для довідки: Інтерпайп – українська промислова компанія, виробник сталевих труб і залізничної продукції. До структури компанії входять такі підприємства: “Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)”, “Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)”, “Інтерпайп Ніко-Тьюб”, “Дніпропетровський Втормет” та електросталеплавильний комплекс “Дніпросталь” під брендом “Інтерпайп Сталь”.
Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен Віктор Пінчук і члени його сім’ї.
Нагадаємо, раніше в Дніпрі виставили на продаж ливарно-механічний завод. Підприємство збанкрутилося, тому його вже втретє намагаються продати на аукціоні. За промислові потужності разом із будівлями та обладнанням хочуть 15 мільйонів гривень.
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